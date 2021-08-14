Вчителів Чикаго та Лос-Анджелеса зобов'язали до 15 жовтня зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Вчителі та працівники шкіл в обох містах мають пройти повну вакцинацію до 15 жовтня.

В Лос-Анджелесі навчальний рік розпочинається 16 серпня, а в Чикаго – 30 серпня.

До цього всі працівники шкіл мають проходити регулярне тестування на коронавірус, незалежно від статусу вакцинації. В Чикаго тестування відбуватиметься раз на тиждень.

Винятки будуть лише для осіб з інвалідністю за станом здоров’я та для тих, хто відмовляється від вакцинації через релігійні переконання.

Також обов’язкову вакцинацію для педагогів та працівників шкіл запровадили в штатах Каліфорнія та Іллінойс, однак не всі шкільні округи це схвалили. В школах запровадили обов’язковий масковий режим.

У штаті Нью-Йорк також планують ввести обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.

Рішення про обов’язкову вакцинацію педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.

Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.