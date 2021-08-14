Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Вчителі та працівники шкіл в обох містах мають пройти повну вакцинацію до 15 жовтня.
В Лос-Анджелесі навчальний рік розпочинається 16 серпня, а в Чикаго – 30 серпня.
До цього всі працівники шкіл мають проходити регулярне тестування на коронавірус, незалежно від статусу вакцинації. В Чикаго тестування відбуватиметься раз на тиждень.
Винятки будуть лише для осіб з інвалідністю за станом здоров’я та для тих, хто відмовляється від вакцинації через релігійні переконання.
Також обов’язкову вакцинацію для педагогів та працівників шкіл запровадили в штатах Каліфорнія та Іллінойс, однак не всі шкільні округи це схвалили. В школах запровадили обов’язковий масковий режим.
У штаті Нью-Йорк також планують ввести обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.
Рішення про обов’язкову вакцинацію педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.
Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.