Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Mail Online.

Велосипедист-каскадер проїхався вздовж лопаті 70-метрової вітряної турбіни, щоб поліпшити обізнаність людей про зміну клімату.

35-річний Денні Макаскілл з Данвегана на острові Скай проїхав велосипедом уздовж лопаті 70-метрової турбіни в Alveston Wind Park в Глостерширі перед самітом COP26 у Глазго (Шотландія), який розпочнеться цієї неділі. Отже, каскадер наголошує на потребі в розвитку відновлюваних джерел енергії.

На ролику, опублікованому велосипедистом, видно, як він стоїть у верхній частині турбіни вітряка. Він прикріпив страховим тросом велосипед і проїхав уздовж лопаті.

Після успішного виконання трюку Макаскілл став на лопаті вітрової турбіни та підняв над собою велосипед.

Чоловік описав свої враження: “Це настільки високо, що ця висота не відчувається”. Він також відзначив, що основною проблемою був сильний вітер і те, що їхати було вкрай слизько.

“Сподіваюся, що планета може почати одужувати”, – підбив підсумки велосипедист.

Довідка: Саміт COP26 – це конференція Організації Об’єднаних Націй, присвячена змінам клімату і шляхам розв’язання цієї проблеми. Триватиме він з 31 жовтня до 12 листопада 2021 року.