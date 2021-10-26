Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Mail Online.
Велосипедист-каскадер проїхався вздовж лопаті 70-метрової вітряної турбіни, щоб поліпшити обізнаність людей про зміну клімату.
35-річний Денні Макаскілл з Данвегана на острові Скай проїхав велосипедом уздовж лопаті 70-метрової турбіни в Alveston Wind Park в Глостерширі перед самітом COP26 у Глазго (Шотландія), який розпочнеться цієї неділі. Отже, каскадер наголошує на потребі в розвитку відновлюваних джерел енергії.
На ролику, опублікованому велосипедистом, видно, як він стоїть у верхній частині турбіни вітряка. Він прикріпив страховим тросом велосипед і проїхав уздовж лопаті.
Після успішного виконання трюку Макаскілл став на лопаті вітрової турбіни та підняв над собою велосипед.
Чоловік описав свої враження: “Це настільки високо, що ця висота не відчувається”. Він також відзначив, що основною проблемою був сильний вітер і те, що їхати було вкрай слизько.
“Сподіваюся, що планета може почати одужувати”, – підбив підсумки велосипедист.
Довідка: Саміт COP26 – це конференція Організації Об’єднаних Націй, присвячена змінам клімату і шляхам розв’язання цієї проблеми. Триватиме він з 31 жовтня до 12 листопада 2021 року.
- Нагадаємо, у Каліфорнії, де попередні місяці панувала посуха та лісові пожежі, зараз вирує шторм.
- Згідно зі звітом ООН, Мадагаскару загрожує перший у світі голод, спричинений зміною клімату.
- Також Організація Об’єднаних Націй (ООН) у своєму звіті зазначила, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.
- Кількість стихійних лих, пов’язаних зі змінами клімату, за останні 50 років зросла уп’ятеро, а їх жертвами стали понад 2 млн людей.
- Раніше в ООН попередили, що посуха є глобальною кризою, яка ризикує стати “наступною пандемією”, якщо країни не вживатимуть термінових заходів щодо управління водними ресурсами та кліматичною ситуацією.