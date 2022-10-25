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Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж

Днями росіяни здійснили декілька масованих ракетних обстрілів, зокрема й іранськими дронами, українських міст. Особливо дісталося енергетичній інфраструктурі. Внаслідок чого енергетики закликали до тотальної економії електроенергії, вдались також до примусових відключень. Київ поринув в осінню пітьму, проте велич столиці ще раз доводить силу нескореного міста.

Середа, 26 жовтня 2022, 01:01
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#Букви зібрали світлини Києва, яким ви його ще не бачили.

  • Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж

  • Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж

  • Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж

  • Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж

Велич Києва: столичні вулиці під час режиму економії електроенергії – фоторепортаж // 4 фото

На вулицях Києва незвично темно, дуже темно. Світло в основному від автомобілів, що приїжджають. Вуличні ліхтарі майже всі вимкнені, а ті, що працюють, надто тьмяні. Перехожих не так багато. Водночас черга у McDonald’s актуальна завжди.

Чи не єдиним джерелом світла залишилися лише фари автомобілів та світлофори. Завжди раніше яскраві вивіски магазинів також не працюють. Проте навіть попри поглинений темрявою, Київ залишається справді величним, і особливо красивим.

Через російські обстріли низки областей України почалися стабілізаційні відключення електроенергії. Раніше “Укренерго” не раз закликало до відповідального користування електроприладами, аби уникнути примусового відключення.

Натомість вже 23 жовтня повідомлялося, що, зокрема, кияни різко збільшили споживання електроенергії. Вранці 25 жовтня у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській областях критично зросло споживання електроенергії.

Тож 25 жовтня попередили, що у всіх регіонах України будуть застосовувати віялові відключення електроенергії.

Всіх українців в “Укренерго” також закликали до розумного споживання електроенергії і свідомої економії у години пік, тобто з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Економія споживання дозволить не застосовувати примусові відключення електроенергії.

Теги: фото, економія електроенергії, Київ, світлини, фоторепортаж

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