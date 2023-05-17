Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Джерело: The Guardian.

“Очевидно, ми можемо зробити свій внесок у навчання та підтримку ЗСУ, знову ж таки, в певних межах, оскільки у нас немає пілотів F16”, – сказав очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції в Берліні зі своїм німецьким колегою, відповідаючи на питання про міжнародні плани щодо постачання літаків в Україну.

Бен Воллес зазначив, що Велика Британія допоможе будь-якій країні, яка захоче поставити в Україну танки чи іншу техніку для ЗСУ.

“Ми можемо зробити те, що ми робили протягом усього цього часу… тобто, ми можемо дати можливість іншим людям, які цього бажають. Будь-яка країна, яка прийде до нас і скаже, що ми хочемо доставити танки в Україну… ми допоможемо в цьому процесі”, – заявив Бен Воллес.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що Німеччина не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання Україні винищувачів.

“Ми не можемо відігравати активну роль в такому альянсі, в такій коаліції, тому що у нас немає ні тренувальних можливостей, ні компетенцій, ні літаків”, – сказав Пісторіус.

Додамо, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F16”.

Глава британського уряду знову висловив переконання у тому, що місце України в НАТО, і лідери погодилися, що союзники мають надавати Україні довгострокову допомогу в галузі безпеки, аби гарантувати стримування майбутніх нападів.

Перебуваючи у Сполученому Королівстві 15 травня, Зеленський привітав обіцянки нової військової допомоги від європейських лідерів, водночас оновив вимоги щодо надання сучасних винищувачів. Україна прагне отримати F-16 американського виробництва, щоб допомогти захистити своє небо, проте деякі її союзники не бажають пропонувати зброю, яка дозволила б Києву досягти російської території.

Після зустрічі з британським прем’єр-міністром Зеленський натякнув, що Україна наближається до отримання F-16, сказавши, що Україна та Велика Британія “продовжують працювати над коаліцією винищувачів” і “ми активно рухаємося вперед”.

Глава Української держави також подякував Великій Британії за згоду навчати українських пілотів.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.