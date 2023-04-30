Захід повинен постачити Україні F-16 – The Economist

Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п'ять разів більше літаків, ніж українці.

Про це повідомляє The Economist.

Україна, нарешті отримавши танки, про які клопотала з минулого року, посилила вимоги до винищувачів. Проте прохання майже не чують, зазначають у виданні. Близько 30 літаків колишнього Варшавського договору МіГ-29 прямують із Польщі та Словаччини. Натомість Україні потрібні американські F-16, які були основою військово-повітряних сил НАТО протягом більшої частини останніх 40 років.

Тож Україна права. В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, з яких трохи більш ніж половина були винищувачами. Майже 40% з них були втрачені. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами “повітря-повітря”.

Та навіть попри це, Росія не змогла встановити панування в повітрі над Україною. Проте, застерігають у виданні, це може змінитися. Крім того, що Україна втрачає літаки, армії не вистачає ракет класу “земля-повітря”, від яких в основному залежала її наземна ППО. Країна, звісно, отримує більше західних систем, але інтеграція потребує часу. Якщо польоти в повітряному просторі України стануть менш небезпечними, Росія може спробувати встановити перевагу в повітрі — “спочатку над Донбасом, а потім і над іншими районами”.

Одначе, західні прихильники України заявляють, що посилення її наземної системи протиповітряної оборони є пріоритетом, тоді як винищувачі будуть “дорогим відволіканням”. Часто з-поміж аргументів лунають припущення, що для навчання пілотів потрібно буде багато часу. Нарешті, стверджують вони, Росія розцінить постачання F-16 як серйозну ескалацію.

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Завезення нових ЗРК в Україну справді життєво важливе. Водночас майже все інше, пов’язане з цим виправданням бездіяльності, — це просто виправдання. Україна має більше пілотів, ніж літаків, тому навчання на F-16 може початися відразу. Більша частина обслуговування сучасних винищувачів спочатку могла здійснюватися в Польщі та Румунії, обидві країни використовують цей літак.

Більшою проблемою є злітно-посадкова смуга. Деякі літаки можуть бути пошкоджені уламками. Однак, шведський Gripen, який потребує менше обслуговування і може злітати з коротких злітних смуг і навіть доріг, був би ідеальним. Проте в Європі відносно небагато Gripens — можливо, 126, з яких Швеція має приблизно три чверті (Україна вважає, що Швеція могла б виділити 12 з них, пропозиція, яку варто прийняти). Натомість F-16 було побудовано 4600 одиниці з 1970-х років.

Щодо самостримуючого страху перед ескалацією, винищувачі для України надіслали б повідомлення Володимиру Путіну про “довгострокову прихильність Заходу”. Звісно, він міг би відповісти фізичною диверсією чи кібератаками, але небагато спостерігачів вважають, що розгортання F-16 спонукало б Кремль розпочати Третю світову війну, пояснюють аналітики.

ВПС України “рано чи пізно” доведеться рекапіталізувати новими літаками, тож навіщо чекати? Президент Володимир Зеленський просить F-16, оскільки його радники вважають, що без них українське небо може бути заповнене російськими бомбардувальниками. Поки що вони були кращими суддями війни, ніж більшість західних експертів, наголошують у виданні.