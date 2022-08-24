Про це інформує DW з посиланням на дані статистичного відомства ONS.
У червні вперше за час підрахунків, започаткованих 25 років тому, Велика Британія не імпортувала з РФ жодних продуктів з очищеної нафти, таких як бензин, дизельне пальне, газ та вугілля. Водночас лише торік РФ була для Великої Британії найбільшим постачальником таких продуктів.
Санкції проти РФ призвели до того, що обсяг російського імпорту до Великої Британії скоротився на 97% і тепер становить лише 33 млн фунтів стерлінгів, зазначили в ONS.
Уряд у Лондоні в межах санкцій повністю заборонив ввезення деяких російських продуктів, а на інші запровадив великі мита. До кінця року планується повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів. Багато підприємств добровільно припинили бізнес із РФ.
Замість РФ британські компанії вважають за краще робити закупівлі в інших країнах. За даними ONS, збільшився імпорт нафтопродуктів із Саудівської Аравії, Нідерландів, Бельгії та Кувейту. Нарощується і власне виробництво газу. Так, за перше півріччя видобуток газу у Великій Британії збільшився у річному вирахуванні на 26%.
- Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування нафти з РФ, якщо вона купуватиметься вище за погоджену ціну, аби завадити країні отримувати вигоду з високих цін на енергоносії через повномасштабну війну, котру вона розв’язала проти України.
- 20 липня Європейський Союз затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ. Під заборону потрапив імпорт російського золота.
- Європейська комісія підписала меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном. Згідно з ним, до європейських країн постачатимуть щонайменше 20 мільярдів кубометрів на рік до 2027 року.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.