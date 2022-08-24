У червні Велика Британія вперше за мінімум чверть століття не імпортувала з РФ жодних енергоносіїв. З того часу, як близько півроку тому проти РФ ввели санкції через збройне вторгнення в Україну, імпорт із РФ постійно знижувався.

Про це інформує DW з посиланням на дані статистичного відомства ONS.

У червні вперше за час підрахунків, започаткованих 25 років тому, Велика Британія не імпортувала з РФ жодних продуктів з очищеної нафти, таких як бензин, дизельне пальне, газ та вугілля. Водночас лише торік РФ була для Великої Британії найбільшим постачальником таких продуктів.

Санкції проти РФ призвели до того, що обсяг російського імпорту до Великої Британії скоротився на 97% і тепер становить лише 33 млн фунтів стерлінгів, зазначили в ONS.

Уряд у Лондоні в межах санкцій повністю заборонив ввезення деяких російських продуктів, а на інші запровадив великі мита. До кінця року планується повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів. Багато підприємств добровільно припинили бізнес із РФ.

Замість РФ британські компанії вважають за краще робити закупівлі в інших країнах. За даними ONS, збільшився імпорт нафтопродуктів із Саудівської Аравії, Нідерландів, Бельгії та Кувейту. Нарощується і власне виробництво газу. Так, за перше півріччя видобуток газу у Великій Британії збільшився у річному вирахуванні на 26%.