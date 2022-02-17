Про це вона розповіла в інтерв’ю Forbes.

За словами очільниці Генпрокуратури України, після вручення підозри Порошенку у слідства є 12 місяців, щоб знайти й підготувати всі матеріали справи. Тобто розслідування повинно завершитись вже у вересні 2022-го року.

“Після закінчення слідства матеріали відкриваються для ознайомлення стороні захисту. Потім – суд. Як довго буде тривати судове провадження – не відомо”, – додала Венедіктова.

Також вона пояснила, що вимога прокурорів стосовно арешту або застави в 1 мільярд гривень буда “відповідною до скоєного правопорушення”.

“Для всіх підозрюваних у нас був однаковий підхід до запобіжного заходу. 1 мільярд – розумна вартість застави, бо завдані державі збитки є відповідними, статті є особливо тяжкими, а їхні санкції суворі”, – зауважила Генеральна прокурорка України.

Зауважимо, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.