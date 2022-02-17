Про це вона розповіла в інтерв’ю Forbes.
За словами очільниці Генпрокуратури України, після вручення підозри Порошенку у слідства є 12 місяців, щоб знайти й підготувати всі матеріали справи. Тобто розслідування повинно завершитись вже у вересні 2022-го року.
“Після закінчення слідства матеріали відкриваються для ознайомлення стороні захисту. Потім – суд. Як довго буде тривати судове провадження – не відомо”, – додала Венедіктова.
Також вона пояснила, що вимога прокурорів стосовно арешту або застави в 1 мільярд гривень буда “відповідною до скоєного правопорушення”.
“Для всіх підозрюваних у нас був однаковий підхід до запобіжного заходу. 1 мільярд – розумна вартість застави, бо завдані державі збитки є відповідними, статті є особливо тяжкими, а їхні санкції суворі”, – зауважила Генеральна прокурорка України.
Зауважимо, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.
- Нагадаємо, адвокати п’ятого президента України заявили, що силовики за вказівкою Офісу Зеленського намагаються сфабрикувати покази проти Порошенка, “вибиваючи” свідчення у різних осіб.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО, заявив, що вугільна справа проти Петра Порошенка – відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента.