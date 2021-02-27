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«Волю Стерненку»: протестувальники прийшли до Венедіктової та вимагають її відставки

Учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років і 3 місяці за нібито вимагання грошей, прийшли до Офісу генеральної прокурорки.

Субота, 27 лютого 2021, 15:19

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

До акції протесту долучилися приблизно три тисячі осіб. Вони скандували “Волю політв’язням”, “Волю Стерненку”, “Свободу Антоненку”, “Відставка”, “Венедіктова – чума”, “Аваков – чорт”.

Протестувальники озвучили свої вимоги:

  • звільнити Стерненка та інших політв’язнів;
  • оновити судову систему, зокрема перезапустити Вищу раду правосуддя шляхом проведення чесного конкурсу.

Зокрема, протестувальники вимагають відставку генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Також мітингувальники запалювали фаєри та закидали вхід в Офіс генпрокурора димовими шашками. Втім поліція силу не застосовувала.

Учасники акції заявили, що наступний мітинг заплановано на 9 березня на Майдані Незалежності біля Будинку профспілок, де у той день має відбутися з’їзд суддів, під час якого мають обирати нових представників Вищої ради правосуддя від судової гілки влади.

Після цього протестувальники виконали гімн та почали розходитися.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

У  залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активістів, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.

Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.

Акції на підтримку Стерненка

О 20:00 23 лютого на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу. 

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Загалом під час акції в Києві затримали 24 особи, кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

Після трьох годин спробу продертися до Офісу президента протестувальники оголосили про безстрокову акцію, яка має розпочатися в суботу, 27 лютого. 

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Теги: фото, акція протесту, вирок, відео, Ірина Венедіктова, мітинг, протест, Сергій Стерненко

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