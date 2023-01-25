Венеційська комісія не делегуватиме нікого у Дорадчу групу експертів з відбору суддів КСУ до внесення змін в закон

Венеційська комісія відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ) з відбору суддів Конституційного суду України до виконання рекомендацій щодо змін у законі.

Про це йдеться у листі до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який опублікували на сайті комісії.

У листі мовиться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім осіб, а не шість, зокрема четверо мають становити міжнародні експерти. Крім цього, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

“Дві з ключових рекомендацій, висловлених Венеційською комісією у її висновку в грудні 2022 року, не враховано в законі, ухваленому 13 грудня 2022 року. Тому передумов для номінування Венеційською комісією кандидатів до Дорадчої групи експертів, не виконано”, – йдеться у листі.

Перша вимога, про яку говорить Венеційська комісія – це кандидати, яких ДГЕ визнає такими, що не відповідають вимогам доброчесності і належного професійного рівня, не можуть бути призначеними на посади суддів КС. Друга вимога – поки до складу ДГЕ входять міжнародні експерти, склад ДГЕ має включати 7-го члена, який має призначатись за квотою міжнародних експертів.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2022 року Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

У новому висновку наголошується, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів. Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Крім цього, рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

Наразі ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.

“Це – однозначний сигнал, що Комісія наполягає на європейських цінностях та принципах верховенства права, а робити Україні знижку через війну та інші обставини ніхто не буде”, – наголосив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Голова Всеукраїнського об’єднання “Автомайдан” Катерина Бутко зауважила, що тепер все залежить від президента Зеленського – він має якнайшвидше ветувати прийнятий депутатами законопроєкт та повернути його до Верховної Ради з усіма необхідними рекомендаціями.

Раніше громадськість вже закликала президента застосувати своє право вето щодо законопроєкту № 7662, адже він “загрожує політичній незалежності Конституційного Суду і нашій євроінтеграції”.

Співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook зазначила, що висновок Венеціанської комісії щодо закону про Конституційний Суд України був “прогнозованим”.

Нагадаємо, що Венеціанська комісія виступила проти звільнення суддів КСУ. “Ми закликаємо вас вивчити можливі альтернативні способи забезпечення того, щоб боротьба з корупцією відповідно до міжнародних стандартів залишалася пріоритетом для вашої країни”, – йдеться в листі.