КСУ відтермінував призначення до свого складу двох суддів за квотою Зеленського

Конституційний суд України відтермінував складання присяги двома суддями, які нещодавно були призначені за квотою президента Володимира Зеленського — до завершення строку їх повноважень у передбаченому Конституцією порядку.

Про це йдеться у постанові суду.

26 листопада 2021 року на сайті Президента були розміщені укази №596/2021 та №597/2021 щодо призначення Оксани Грищук і Олександра Петришина на посади суддів Конституційного Суду України.

Зазначені судді були призначені на місце суддів Олександра Касьмініна та Олександра Тупицького, раніше звільнених президентом. #Букви писали про те, чому указ про їх звільнення є незаконним.

30 листопада Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував складання присяги новопризначених суддів КСУ.

Таке рішення мотивували тим, що наразі не припинено повноваження або не звільнено згідно з Конституцією тих суддів, які призначалися Президентами у 2013-2018 роках.

Конституційний Суд України постановив: Голові Конституційного Суду України або судді Конституційного Суду України, який виконує його обов’язки, скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного Суду України для складення присяги суддями Конституційного Суду України, що їх призначив Президент України указами від 26 листопада 2021 року № 596/2021, № 597/2021, після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 149-1 Конституції України, суддів Конституційного Суду України, що їх призначив Президент України за період 2013–2018 років“, – йдеться у повідомленні КСУ.

Речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що “Президент дуже засмучений таким рішенням”, а також натякнув Верховному Суду щодо “суспільного запиту на проведення судової реформи”.

“Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни”, – повідомив Никифоров.

Битва за Конституційний суд

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції. Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.

14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський у такий спосіб мав намір звільнити суддю Тупицького.

У той день в ОПУ заявили, що президент Володимир Зеленський “неприємно здивований” рішенням Верховного Суду. Засудженню цього рішення присвятили дві окремі заяви.