На пункті пропуску Тиса на угорсько-українському кордоні сформувалася черга з 200 автомобілів. Це пов'язано з тим, що Угорщина з 15 липня посилює обмеження на кордонах.

Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби.

Як повідомлялося раніше, з 15 липня в’їзд в Угорщину буде можливий тільки для певних категорій українців або з дозволу поліції.

За день до початку дії нових обмежень на пункті пропуску “Тиса”, що на угорсько-українському кордоні, сформувалася довга черга з легкових автомобілів.

“Інформуємо, що на даний час перед пунктом пропуску «Тиса» спостерігається накопичення легкових автомобілів, які прямують на виїзд з України. Наразі на оформлення очікують близько 200 транспортних засобів. […] Усі транспортні засоби проходять прикордонний, митний та інші види контролю у порядку черги та у відповідності до вимог чинного законодавства”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники рекомендують громадянам України, які планують поїздки в Угорщину, врахувати ситуацію, що склалася.