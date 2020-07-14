Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби.
Як повідомлялося раніше, з 15 липня в’їзд в Угорщину буде можливий тільки для певних категорій українців або з дозволу поліції.
За день до початку дії нових обмежень на пункті пропуску “Тиса”, що на угорсько-українському кордоні, сформувалася довга черга з легкових автомобілів.
“Інформуємо, що на даний час перед пунктом пропуску «Тиса» спостерігається накопичення легкових автомобілів, які прямують на виїзд з України. Наразі на оформлення очікують близько 200 транспортних засобів. […] Усі транспортні засоби проходять прикордонний, митний та інші види контролю у порядку черги та у відповідності до вимог чинного законодавства”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.
Прикордонники рекомендують громадянам України, які планують поїздки в Угорщину, врахувати ситуацію, що склалася.
- Нагадаємо, 20 червня Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою.
- Того ж дня угорська сторона повідомила про відновлення пропуску через кордон пасажирських автобусів.
- 12 липня стало відомо, що Угорщина посилює обмеження на кордонах у зв’язку з ростом захворюваності на коронавірус в сусідніх країнах. Для контролю пропуску іноземців створені “зелений”, “жовтий” та “червоний” списки держав, в залежності від ситуації з коронавірусом. Україна потрапила до “червоного” списку.