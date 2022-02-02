Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.
“Добрі новини. Рада міністрів на моє прохання ухвалила постанову про допомогу Україні”, – зазначив Маріуш Блащак.
За його словами, для ЗСУ передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.
Piorun у порівнянні з попередником Grom має нову цифрову головку самонаведення, з підвищеною завадостійкістю та ефективнішою дальністю виявлення повітряних об’єктів, а також з розширеними можливостями виявлення безпілотників та ракет.
Окрім цього, комплекс Piorun отримав нову польську систему неконтактного підривника, що дозволяє програмувати відстань підриву бойової частини від мети.
Довідка. Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko. Нова пускова установка є глибокою модернізацією ПЗРК Grom. Призначена для збивання “низьких” повітряних цілей. Дальність ураження – 400-6500 м, висота польоту цілей – 10-4000 м, швидкість – від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч.
У бойову готовність приводиться за 15 с. ПЗРК Piorun найчастіше перекладають як “Блискавка”.
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