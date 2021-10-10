П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко звернувся до нинішнього глави держави Володимира Зеленського після сутичок біля його будинку, які відбулися в Козині.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці Порошенка.

“Ми сьогодні побачили, що “тітушки” за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі великі молодці!” – заявив п’ятий президент.

Він також зазначив, що Офіс президента буде нести відповідальність за ці події.

“Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність правоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю “тітушок”, посилає їх сюди, паплюжачи Україну. Володимире Олександровичу, ми вас точно не боїмося, а от ви – боїтеся нас!” – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.

Молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.