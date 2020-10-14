У кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена найвищий рівень підтримки виборців за останні 84 роки.

Про це свідчать дані різних опитувань на території США.

За три тижні до президентських виборів Байден впевнено випереджає Трампа, як кандидата від Республіканської партії.

Нове опитування британської консалтингової компанії Opinium Research і Guardian показав, що 57% американців готові віддати на виборах голоси за Байдена. У Трампа, згідно з цим опитуванням, 40% підтримки виборців.

В опитуванні брали участь 2003 респонденти віком від 18 років у період з 8 по 12 жовтня.

В Guardian зазначили, що рейтинг Байдена виріс після смерті судді Верховного суду США Рут Гінзбург, провалу Трампа на дебатах і спалаху коронавірусу в Білому домі.

Показники Байдена зміцнилися і за даними опитування, проведеного на замовлення американської телекомпанії CNN в жовтні. За Байдена збираються проголосувати 57% американців, а за Трампа – 41%.

Опитування проводили по телефону у період з 1 по 4 жовтня серед 1205 респондентів. Допустима похибка вибірки для всіх респондентів становить +/- 3,3 при достовірності 95%.

Також Байден лідирує в деяких ключових американських штатах.

Дані Ipsos:

штат Мічиган: Байден 51%, Трамп 43%;

Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%.

Опитування Університету Нью-Гемпшира – Байден 55%, Трамп 43%.

Опитування RMG Research:

Штат Флорида: Байден 48%, Трамп 46%;

Північна Кароліна: Байден 47%, Трамп 45%.

Опитування SurveyUSA:

Штат Північна Кароліна – Байден 50%, Трамп 45%.

Опитування Університету Monmouth в штаті Північна Кароліна – Байден 49%, Трамп 46%.

Опитування WPA Intelligence в штаті Невада: Байден 44%, Трамп 42%.