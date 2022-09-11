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«Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України» — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські захисники звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів від початку вересня.

Неділя, 11 вересня 2022, 12:04
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Про це повідомив Залужний у Telegram.

Він наголосив, що на Харківському напрямку захисники просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ. Залишається 50 кілометрів для виходу на державний кордон.

Валерій Залужний додав, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Російські окупанти називали їх гордо “Москва”, “Омськ” та “Пітер”.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

“Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” — наголосив головнокомандувач.

Залужний поширив світлини, де видно результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. Захисники звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Теги: Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, Головнокомандувач ЗСУ, Деокупація, контрнаступ ЗСУ, контрнаступ, російсько-українська війна, Харківська область

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