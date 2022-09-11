«Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України» — Залужний

Про це повідомив Залужний у Telegram.
Він наголосив, що на Харківському напрямку захисники просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ. Залишається 50 кілометрів для виходу на державний кордон.
Валерій Залужний додав, що захоплення потужних укріпрайонів російських військ дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Російські окупанти називали їх гордо “Москва”, “Омськ” та “Пітер”.
“Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” — наголосив головнокомандувач.
Залужний поширив світлини, де видно результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. Захисники звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.
- У Харківській області звільнено ще один населений пункт — Чкаловське. У смт встановили український прапор.
- Нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки Росії в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.
- Російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в суботу в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
- У США офіційні особи високо оцінили підготовку ЗСУ до контрнаступу. Колишній вищий командувач армії США в Європі Бен Ходжес з огляду на сьогоднішні події вважає, що зусилля з повернення окупованих теренів на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше.