10 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну інформує розрахунки Китаю про можливе вторгнення на Тайвань.

Про це глава альянсу зазначив CNN.

Столтенберг пояснив, що те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи.

“Безпека є глобальною”, – заявив глава НАТО. “Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент РФ Путін, а також за потенційними винагородами. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Пекіна, Китаю щодо, наприклад, Тайваню”.

Раніше директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей наголосив, що Китай як і Штати слідкує за війною. У Пекіні вивчають російсько-українську війну, що потенційно може сигналізувати про наміри Китаю вдертися на Тайвань. Країну цікавить підлаштування економіки під санкції, які запроваджують проти агресора.