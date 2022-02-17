Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами американського Президента, потенційна атака може розпочатися з повітряних ударів.
“Ми бачимо ознаки того, що росіяни готові піти в наступ на Україну, атакувати Україну. Це може статись у найближчі декілька днів”, — наголосив Джо Байден.
Президент США підтвердив, що Штати отримали російські відповіді, проте він їх ще не читав.
Він ще раз наголосив, що досі наполягає на розв’язанні конфлікту дипломатичними засобами, зазначивши, що Держсекретар Ентоні Блінкен вирушить до ООН 17 лютого та намагатиметься “прокласти дипломатичний шлях”.
Водночас Байден додав, що “не планує телефонувати Путіну”.
Наразі російські сили, зосереджені вздовж кордонів України, за останні дні збільшилися приблизно на 7000 військовослужбовців, попри заяви Москви, що навчання завершуються і вони відступають.
- Нагадаємо, поблизу білоруського села Вепри військові навели міст через річку Припʼять, що може скоротити шлях до кордону з Україною. Західна розвідка та військові чиновники США уважно стежать за будівництвом мосту як частиною інфраструктурної підтримки, яку Росія створює для потенційного нападу.
- Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначив, що сигнали Москви про продовження дипломатичної роботи “дають підстави для обережного оптимізму”.
- Згодом Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.
- Окрім цього, стало відомо, що російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.