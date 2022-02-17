Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 17 лютого сказав журналістам, що у США є підстави вважати, що Російська Федерація найближчим часом "створить операцію під фальшивим прапором" з метою виправдання потенційного нападу на Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами американського Президента, потенційна атака може розпочатися з повітряних ударів.

“Ми бачимо ознаки того, що росіяни готові піти в наступ на Україну, атакувати Україну. Це може статись у найближчі декілька днів”, — наголосив Джо Байден.

Президент США підтвердив, що Штати отримали російські відповіді, проте він їх ще не читав.

Він ще раз наголосив, що досі наполягає на розв’язанні конфлікту дипломатичними засобами, зазначивши, що Держсекретар Ентоні Блінкен вирушить до ООН 17 лютого та намагатиметься “прокласти дипломатичний шлях”.

Водночас Байден додав, що “не планує телефонувати Путіну”.

Наразі російські сили, зосереджені вздовж кордонів України, за останні дні збільшилися приблизно на 7000 військовослужбовців, попри заяви Москви, що навчання завершуються і вони відступають.