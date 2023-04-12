Про це сповіщає Reuters.

“Вони підходять до цього з креативної точки зору. Ми помітили, що російські хакери підключаються не лише до публічних активованих камер, щоб контролювати рух колон та слідкувати за поїздами, які доставляють військову допомогу Україні, а також намагаються знайти камери стеження в кав’ярнях, щоб продовжувати спостерігати за подальшою потрібною їм дорогою”, – пояснив Джойс.

Крім того, він додав, що відеокамери, розташовані на міських площах, менше цікавлять російських хакерів.

За словами Джойса, крім камер, росіяни намагаються проникнути в українські системи. Зокрема хакери шукають способи зламу комп’ютерів, які належать американським військовим підприємствам, щоб дізнатися “якомога більше інформації про постачання військової допомоги Україні”.