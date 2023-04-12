Про це сповіщає Reuters.
“Вони підходять до цього з креативної точки зору. Ми помітили, що російські хакери підключаються не лише до публічних активованих камер, щоб контролювати рух колон та слідкувати за поїздами, які доставляють військову допомогу Україні, а також намагаються знайти камери стеження в кав’ярнях, щоб продовжувати спостерігати за подальшою потрібною їм дорогою”, – пояснив Джойс.
Крім того, він додав, що відеокамери, розташовані на міських площах, менше цікавлять російських хакерів.
За словами Джойса, крім камер, росіяни намагаються проникнути в українські системи. Зокрема хакери шукають способи зламу комп’ютерів, які належать американським військовим підприємствам, щоб дізнатися “якомога більше інформації про постачання військової допомоги Україні”.
- Кібернаступ РФ минулого року був швидким та затятим, водночас не викликав захоплення. У ньому хакери провели, мабуть, найбільшу в історії атаку на комп’ютерні мережі. Україна, добре підготовлена та підтримувана іноземними технологічними компаніями та союзниками, відбила багато з цих ударів, попри всі очікування, зберігши зв’язок та найважливіші державні служби онлайн. Але кібервійна, як і фізична, розвивається.
- За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.
- 19 січня президент Microsoft Бред Сміт заявив, що кібератаки Росії проти українських цілей послабилися, проте попередив, що це може змінитися з початком весни.
- Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує розширити підтримку України до кінця 2023 року, зокрема Microsoft надасть технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів.
- Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет.