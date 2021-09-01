З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено Законом №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб триватиме рік – до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування. Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Сплата податків

Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

Реквізити для сплати податку

Подання декларації відбуватиметься через приватну частину Електронного кабінету у розділі “Одноразова (спеціальна) добровільна декларація”. Приймати декларації почнуть з 09:00 в середу, 1 вересня.

Після подання декларації в Електронному кабінеті платник отримає повідомлення щодо реквізитів для сплати зборів. Там буде QR-код із кодом платежу 11011100. Під час сканування QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу.

Якщо платник змінив адресу (в “новій звітній” або “уточнювальній” декларації), буде надіслано повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми збору.

Перевірка декларацій і консультації

Виконувач обов’язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков під час брифінгу зазначив, що кожна декларація підлягатиме перевірці, що триватиме до 20 днів.

“Під час перевірки ДПС з’ясовує, чи дійсно існують задекларовані активи. Це стосується, зокрема, грошей у банках. Перевіряє, чи гроші є на рахунку, який було відкрито у рамках кампанії одноразового декларування, та правильність застосування ставок”, — наголосив Олейніков.

Якщо в декларації міститимуться розбіжності, платникові запропонують їх виправити.

Додаткових податків не нараховуватимуть, а інформацію з декларації не використовуватимуть для будь-яких інших цілей, запевнив очільник податкової.

Якщо виникають запитання щодо подання декларації, можна звернутися до ДПС через:

центри обслуговування (всі адреси — тут );

); контакт-центр: 0800501007 (безплатно зі стаціонарних телефонів) або +380444541613 (для громадян, які перебувають за межами України).

Поради щодо того, як скористатися правом одноразового добровільного декларування у разі наявності коштів у готівковій формі, як відкрити спеціальний рахунок в банку для цілей такого декларування та з інших питань можна знайти на сайті Державної податкової служби.

Що не так із добровільним декларуванням?

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.

“Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя”, – наголошувала Южаніна.

Вона зазначала, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подання “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.