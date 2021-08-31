З 9 ранку 1 вересня розпочнеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Українці зможуть задекларувати активи, з яких раніше не було сплачено податки, та сплатити збори. Держава натомість обіцяє звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Як відомо, 15 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів. 17 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Законом передбачене одноразове спеціальне добровільне декларування громадянами України активів. Воно триватиме один рік — до 1 вересня 2022 року.

Впродовж року українці матимуть змогу подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки й збори (у період до 1 січня 2021 року).

Раніше #Букви розповідали, як виглядає одноразова спеціальна декларація та як її подавати. Цього разу розбираємо, як сплачувати збори та де отримувати консультації щодо подання декларації.

Акцентуємо: Щодо задекларованих активів, з яких громадянин сплатить збір, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства. У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Сплата податків

Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

Реквізити для сплати податку

Подання декларації відбуватиметься через приватну частину Електронного кабінету у розділі “Одноразова (спеціальна) добровільна декларація”. Приймати декларації почнуть з 09:00 в середу, 1 вересня.

Після подання декларації в Електронному кабінету платник отримає повідомлення щодо реквізитів для сплати зборів. Там буде QR-код із кодом платежу 11011100. Під час сканування QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу.

Якщо платником була змінена адреса (у “новій звітній” або “уточнювальній” декларації), буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми збору.

Перевірка декларацій і консультації

Виконувач обов’язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков під час брифінгу зазначив, що кожна декларація підлягатиме перевірці, що триватиме до 20 днів.

“Під час перевірки ДПС з’ясовує, чи дійсно існують задекларовані активи. Це стосується, зокрема, грошей у банках. Перевіряє, чи гроші знаходяться на рахунку, який був відкритий у рамках кампанії одноразового декларування, та правильність застосування ставок”, — наголосив Олейніков.

Якщо в декларації міститимуться розбіжності, платникові запропонують їх виправити.

Додаткових податків не нараховуватимуть, а інформацію з декларації не використовуватимуть для будь-яких інши цілей, запевнив очільник податкової.

Якщо виникають питання щодо подання декларації, можна звернутися до ДПС через:

центри обслуговування (всі адреси — тут );

); контакт-центр: 0800501007 (безплатно зі стаціонарних телефонів) або +380444541613 (для громадян, які перебувають за межами України).

Поради щодо того, як скористатися правом одноразового добровільного декларування у разі наявності коштів у готівковій формі, як відкрити спеціальний рахунок в банку для цілей такого декларування та з інших питань можна знайти на сайті Державної податкової служби.

Що не так із добровільним декларуванням?

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.

“Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя”, – наголошувала Южаніна.

Вона зазначала, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подачі “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зазначав, що пропозиції щодо запровадження так званої “нульової декларації” від монобільшості Зеленського – це удар по середньому класу в Україні, який самотужки створює робочі місця.