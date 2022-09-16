Сьогодні, 16 вересня, набрав чинності закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України", яким передбачено, що громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України

“16 вересня 2022 року, набрав чинності закон України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України” від 28 липня 2022 р. № 2471-IX”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до цього закону, громадяни Польщі, їх подружжя та діти незалежно від громадянства, які в’їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їх діти, які народилися на території України, мають право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців.

Крім того, вони також мають право продовжити термін свого законного перебування в Україні у разі наявності відповідних документів, які підтверджують це, а саме: вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору тощо.

Нагадаємо, що у березні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу українцям та захист їхніх прав як осіб, що вимушено покинули Україну на тлі російського вторгнення. Закон передбачає, що громадяни України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення, зможуть перебувати у країні протягом 18 місяців. Пізніше, через 9 місяців вони зможуть подати заяву на тимчасове проживання, яке буде чинне протягом наступних трьох років.

Також вимушено переміщені особи з України зможуть отримати номер Універсальної електронної системи реєстру населення. Відтак українці матимуть змогу працювати у Польщі та отримають доступ до медичної допомоги. Своєю чергою, учні та студенти з України продовжать навчання у польських школах та університетах.

Згідно з новим законом, українці отримають фінансову допомогу у розмірі 300 злотих на особу. Водночас ті, хто забезпечують проживання та харчування громадян України, зможуть отримати пільги.