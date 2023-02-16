Відсьогодні, 16 лютого, у Києві відновлюють роботу 31 тролейбусний та 13 трамвайних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що містом знову мають курсувати 186 тролейбусів та 157 трамваїв. Деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу чи Південного вокзалу.

Перелік тролейбусних маршрутів:

№ 5 “Вулиця Білицька – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 5-Д “Проспект Свободи – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 6 “Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності”;

№ 7 “Вулиця Чорнобильська – метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№ 8 “Вулиця Смілянська – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 9-К “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;

№ 11 “Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська”;

№ 12 “Станція метро “Васильківська” – Залізничний вокзал”;

№ 14 “Ботанічний сад – Залізничний вокзал”;

№ 17 “Площа Космонавтів – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);

№ 18 “Майдан Незалежності – вулиця Сошенка”;

№ 24 “Вулиця Північна – проспект Свободи”;

№ 25 “Станція метро “Почайна” – проспект Свободи”;

№ 26 “Проспект Свободи – метро “Нивки”;

№ 27 “Станція метро “Почайна” – залізнична станція “Київ-Волинський”;

№ 29-Д “Дарницька площа – залізнична станція “Зеніт”;

№ 30 “Вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай”;

№ 32 “Вулиця Північна – вулиця Сошенка”;

№ 34 “Вулиця Північна – станція метро “Почайна”;

№ 34-К “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;

№ 36 “Вулиця Північна – метро “Святошин”;

№ 37 “Вулиця Милославська – метро “Лісова”;

№ 37-А “Поліклініка – метро “Лісова”;

№ 38 “Станція метро “Видубичі” – Національний музей історії України у Другій світовій війні”;

№ 40 “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;

№ 41 “Вулиця Тулузи – метро “Святошин”;

№ 42 “Вулиця Дегтярівська – метро “Либідська”;

№ 43 “Кібцентр – Дарницька площа”;

№ 44 “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;

№ 47 “Вулиця Милославська – метро “Мінська”;

№ 50-К “Вулиця Милославська – Дарницька площа”.

Перелік трамвайних маршрутів:

№ 4 “Вулиця Милославська – станція Троєщина-2”;

№ 8-К “Станція метро “Позняки” – вулиця Павла Усенка”;

№ 11 “Вулиця Йорданська – Контрактова площа”;

№ 12 “Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)”;

№ 16 “Контрактова площа – метро “Героїв Дніпра”;

№ 17 “Вул. Йорданська – Пуща-Водиця”;

№ 19 “Площа Шевченка – Контрактова площа”;

№ 22-А “Бульвар Перова – метро “Лісова”;

№ 22-К “Вулиця П. Усенка – ЗЗБК”;

№ 28-Д “Вул. Милославська – ст. м. “Позняки”;

№ 29-К “Станція метро “Бориспільська” – вулиця Павла Усенка”;

№ 33-А “Вулиця Макаренка (ДВРЗ) – вулиця ПавлаУсенка”;

№ 35 “Вулиця Сержа Лифаря – метро “Лісова”.

Нагадаємо, що через дефіцит електроенергії міська влада Києва ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах відтепер курсують автобуси.