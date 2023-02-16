Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що містом знову мають курсувати 186 тролейбусів та 157 трамваїв. Деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу чи Південного вокзалу.
Перелік тролейбусних маршрутів:
- № 5 “Вулиця Білицька – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 5-Д “Проспект Свободи – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 6 “Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності”;
- № 7 “Вулиця Чорнобильська – метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
- № 8 “Вулиця Смілянська – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);
- № 9-К “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;
- № 11 “Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська”;
- № 12 “Станція метро “Васильківська” – Залізничний вокзал”;
- № 14 “Ботанічний сад – Залізничний вокзал”;
- № 17 “Площа Космонавтів – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);
- № 18 “Майдан Незалежності – вулиця Сошенка”;
- № 24 “Вулиця Північна – проспект Свободи”;
- № 25 “Станція метро “Почайна” – проспект Свободи”;
- № 26 “Проспект Свободи – метро “Нивки”;
- № 27 “Станція метро “Почайна” – залізнична станція “Київ-Волинський”;
- № 29-Д “Дарницька площа – залізнична станція “Зеніт”;
- № 30 “Вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай”;
- № 32 “Вулиця Північна – вулиця Сошенка”;
- № 34 “Вулиця Північна – станція метро “Почайна”;
- № 34-К “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;
- № 36 “Вулиця Північна – метро “Святошин”;
- № 37 “Вулиця Милославська – метро “Лісова”;
- № 37-А “Поліклініка – метро “Лісова”;
- № 38 “Станція метро “Видубичі” – Національний музей історії України у Другій світовій війні”;
- № 40 “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;
- № 41 “Вулиця Тулузи – метро “Святошин”;
- № 42 “Вулиця Дегтярівська – метро “Либідська”;
- № 43 “Кібцентр – Дарницька площа”;
- № 44 “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;
- № 47 “Вулиця Милославська – метро “Мінська”;
- № 50-К “Вулиця Милославська – Дарницька площа”.
Перелік трамвайних маршрутів:
- № 4 “Вулиця Милославська – станція Троєщина-2”;
- № 8-К “Станція метро “Позняки” – вулиця Павла Усенка”;
- № 11 “Вулиця Йорданська – Контрактова площа”;
- № 12 “Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)”;
- № 16 “Контрактова площа – метро “Героїв Дніпра”;
- № 17 “Вул. Йорданська – Пуща-Водиця”;
- № 19 “Площа Шевченка – Контрактова площа”;
- № 22-А “Бульвар Перова – метро “Лісова”;
- № 22-К “Вулиця П. Усенка – ЗЗБК”;
- № 28-Д “Вул. Милославська – ст. м. “Позняки”;
- № 29-К “Станція метро “Бориспільська” – вулиця Павла Усенка”;
- № 33-А “Вулиця Макаренка (ДВРЗ) – вулиця ПавлаУсенка”;
- № 35 “Вулиця Сержа Лифаря – метро “Лісова”.
Нагадаємо, що через дефіцит електроенергії міська влада Києва ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах відтепер курсують автобуси.
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