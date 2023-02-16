Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що містом знову мають курсувати 186 тролейбусів та 157 трамваїв. Деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть до Повітрофлотського шляхопроводу чи Південного вокзалу.

Перелік тролейбусних маршрутів:

  • № 5 “Вулиця Білицька – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 5-Д “Проспект Свободи – станція метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 6 “Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності”;
  • № 7 “Вулиця Чорнобильська – метро “Площа Льва Толстого” (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
  • № 8 “Вулиця Смілянська – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 9-К “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;
  • № 11 “Національний музей народної архітектури та побуту України – вулиця Маршальська”;
  • № 12 “Станція метро “Васильківська” – Залізничний вокзал”;
  • № 14 “Ботанічний сад – Залізничний вокзал”;
  • № 17 “Площа Космонавтів – площа Льва Толстого” (тимчасово до Південного вокзалу);
  • № 18 “Майдан Незалежності – вулиця Сошенка”;
  • № 24 “Вулиця Північна – проспект Свободи”;
  • № 25 “Станція метро “Почайна” – проспект Свободи”;
  • № 26 “Проспект Свободи – метро “Нивки”;
  • № 27 “Станція метро “Почайна” – залізнична станція “Київ-Волинський”;
  • № 29-Д “Дарницька площа – залізнична станція “Зеніт”;
  • № 30 “Вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай”;
  • № 32 “Вулиця Північна – вулиця Сошенка”;
  • № 34 “Вулиця Північна – станція метро “Почайна”;
  • № 34-К “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;
  • № 36 “Вулиця Північна – метро “Святошин”;
  • № 37 “Вулиця Милославська – метро “Лісова”;
  • № 37-А “Поліклініка – метро “Лісова”;
  • № 38 “Станція метро “Видубичі” – Національний музей історії України у Другій світовій війні”;
  • № 40 “Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту”;
  • № 41 “Вулиця Тулузи – метро “Святошин”;
  • № 42 “Вулиця Дегтярівська – метро “Либідська”;
  • № 43 “Кібцентр – Дарницька площа”;
  • № 44 “Вулиця Північна – проспект Степана Бандери”;
  • № 47 “Вулиця Милославська – метро “Мінська”;
  • № 50-К “Вулиця Милославська – Дарницька площа”.

Перелік трамвайних маршрутів:

  • № 4 “Вулиця Милославська – станція Троєщина-2”;
  • № 8-К “Станція метро “Позняки” – вулиця Павла Усенка”;
  • № 11 “Вулиця Йорданська – Контрактова площа”;
  • № 12 “Контрактова площа – Пуща-Водиця (14-та лінія)”;
  • № 16 “Контрактова площа – метро “Героїв Дніпра”;
  • № 17 “Вул. Йорданська – Пуща-Водиця”;
  • № 19 “Площа Шевченка – Контрактова площа”;
  • № 22-А “Бульвар Перова – метро “Лісова”;
  • № 22-К “Вулиця П. Усенка – ЗЗБК”;
  • № 28-Д “Вул. Милославська – ст. м. “Позняки”;
  • № 29-К “Станція метро “Бориспільська” – вулиця Павла Усенка”;
  • № 33-А “Вулиця Макаренка (ДВРЗ) – вулиця ПавлаУсенка”;
  • № 35 “Вулиця Сержа Лифаря – метро “Лісова”.

Нагадаємо, що через дефіцит електроенергії міська влада Києва ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах відтепер курсують автобуси.