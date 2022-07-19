Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Під час брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон знає про кадрові зміни в українських правоохоронних відомствах – генпрокуратурі та СБУ.
За його словами, після повідомлення президента України Володимира Зеленського щодо відсторонення Ірини Венедіктової та Івана Баканова, у США “уважно стежать за ситуацією” та щоденно контактують з українською владою.
Більш того, за словами Прайса, США продовжать ділитись з Україною розвідувальними даними, щоб допомогти притягнути до відповідальності осіб, які, можливо, причетні до воєнних злочинів чи інших звірств на території України.
“Більшість інформації, яку США передають Генеральній прокуратурі України на рутинній основі, це інформація з відкритих джерел. У нас є відносини щодо обміну розвідданими з нашими українськими колегами, тобто ми продовжуємо це робити”, — сказав Прайс.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- Тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ став перший заступник Івана Баканова — Василя Малюка.
- Водночас в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.