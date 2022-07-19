Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час брифінгу речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон знає про кадрові зміни в українських правоохоронних відомствах – генпрокуратурі та СБУ.

За його словами, після повідомлення президента України Володимира Зеленського щодо відсторонення Ірини Венедіктової та Івана Баканова, у США “уважно стежать за ситуацією” та щоденно контактують з українською владою.

Більш того, за словами Прайса, США продовжать ділитись з Україною розвідувальними даними, щоб допомогти притягнути до відповідальності осіб, які, можливо, причетні до воєнних злочинів чи інших звірств на території України.

“Більшість інформації, яку США передають Генеральній прокуратурі України на рутинній основі, це інформація з відкритих джерел. У нас є відносини щодо обміну розвідданими з нашими українськими колегами, тобто ми продовжуємо це робити”, — сказав Прайс.