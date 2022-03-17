Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ. Втрати ворога після цієї атаки наразі уточнюються.
Також протягом попередньої доби, зенітно-ракетні війська Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей російських окупантів. Мовиться про два винищувачі-бомбарудвальники Су-34, три винищувачі Су-34 СМ, три вертольоти та один безпілотник оперативно-тактичного рівня. Наразі уточнюється інформація щодо типу ще одного збитого літака. Також встановлюється інформація про загибель льотчиків противника.
Не маючи успіху у наземних атаках російські загарбники намагаються завдавати ракетно-бомбові удари по українській інфраструктурі та густозаселених районах.
Активна боротьба продовжується і в інформаційному просторі. Противник здійснює кібератаки, розповсюджує масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Окрім цього росіяни й надалі розповсюджують неправдиву інформацію щодо своєї “спецоперації в Україні”.
РФ продовжує зазнавати втрат у розпочатій проти України війні. У противника великі проблеми з комплектування бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Військові загарбники деморалізовані, що привело до збільшення випадків дезертирства та відмов військових РФ брати участь у воєнних діях на території України.
- Нагадаємо, Міжнародний Суд ООН наказав Росії негайно припинити війну в Україні. На найвищому юридичному рівні засвідчили, що Росія безпідставно вдерлася в іншу суверенну державу.
- Також президент США Джо Байден оголосив про додаткові 800 мільйонів доларів допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема 9 тисяч протитанкових комплексів, 800 систем ППО, 20 мільйонів одиниць боєприпасів. Відтак він попередив, що “це може бути тривалою і важкою боротьбою”.
- Окрім цього, за словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса, від початку вторгнення було здійснено 43 напади на українські заклади охорони здоров’я, інфраструктуру та працівників.
- Раніше лідери республіканців у Палаті представників заявили журналістам у середу, що вони глибоко зворушені відео, яке Президент Зеленський показав Конгресу – про звірства, які Росія вчиняє в Україні. Деякі політики назвали дії Росії “геноцидом”.