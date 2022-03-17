Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на початок 22- ої доби протистояння російській агресії, сили оборони не зазнали суттєвих змін. Українські захисники продовжують завдавати удари по загарбниках із РФ, які намагаються закріпитись на захоплених українських територіях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ. Втрати ворога після цієї атаки наразі уточнюються.

Також протягом попередньої доби, зенітно-ракетні війська Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей російських окупантів. Мовиться про два винищувачі-бомбарудвальники Су-34, три винищувачі Су-34 СМ, три вертольоти та один безпілотник оперативно-тактичного рівня. Наразі уточнюється інформація щодо типу ще одного збитого літака. Також встановлюється інформація про загибель льотчиків противника.

Не маючи успіху у наземних атаках російські загарбники намагаються завдавати ракетно-бомбові удари по українській інфраструктурі та густозаселених районах.

Активна боротьба продовжується і в інформаційному просторі. Противник здійснює кібератаки, розповсюджує масову інформаційну кампанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Окрім цього росіяни й надалі розповсюджують неправдиву інформацію щодо своєї “спецоперації в Україні”.

РФ продовжує зазнавати втрат у розпочатій проти України війні. У противника великі проблеми з комплектування бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Військові загарбники деморалізовані, що привело до збільшення випадків дезертирства та відмов військових РФ брати участь у воєнних діях на території України.