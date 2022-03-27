Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Окупанти застосували в Красногорівці реактивні системи залпового вогню “Торнадо-С”. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Бойові кумулятивні елементи ліквідують вибухотехніки правоохоронців та рятувальники.
Зазначимо, що касетні боєприпаси самоліквідуються протягом 40 годин. Через це поблизу них небезпечно знаходитися. У Донецькій області вже фіксували випадки травмування касетними боєприпасами.
“Закликаємо мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів”, — зазначили у МВС.
- Нагадаємо, російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. За інформацією Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний Інститут” (ННЦ ХФТІ) ядерна установка “Джерело нейтронів” в черговий раз потрапила під обстріли.
- Також у Волинській області, поруч з Луцьком сила української ППО збили ворожий літальний апарат. В ОДА припускають, що це міг бути безпілотний літальний апарат чи ракета.
- Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що сталося два ракетних удари у межах Львова. Внаслідок ударів постраждали п’ять осіб.
- Також російські катери намагалися підійти до узбережжя Одеської області, аби висадити диверсійно-розвідувальні групи.