Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Окупанти застосували в Красногорівці реактивні системи залпового вогню “Торнадо-С”. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору. Бойові кумулятивні елементи ліквідують вибухотехніки правоохоронців та рятувальники.

Зазначимо, що касетні боєприпаси самоліквідуються протягом 40 годин. Через це поблизу них небезпечно знаходитися. У Донецькій області вже фіксували випадки травмування касетними боєприпасами.