Заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький пишається тим, що військова розвідка України знала заздалегідь про плани ворога і була готова до початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Він заважив, що ознаки вторгнення були ще з весни 2021 року. Так, це стало очевидно коли почалися масштабні навчання, та згодом до кордонів стягнули понад 150-тисячне угруповання російських військ, майже 1800 танків, 440 бойових літаків, 530 бойових вертольотів – 92 БТГ з чотирьох військових округів РФ, трьох дивізій повітряно-десантних військ тощо.

За словами Скібіцького, очільник ГУР Кирило Буданов ще наприкінці жовтня 2021 року зазначив, що війна розпочнеться 15 лютого. Він пояснив, що вторгнення тоді не розпочалося в цю дату лише тому, що лідер РФ Путін не затвердив план, який йому пропонувало його міноборони та генштаб.

Заступник начальника ГУР запевнив, що українська розвідка знала, по яких напрямках просуватимуться російські війська.

Він також згадав про плани, згідно з якими БТГ з території РБ повинна була зайти в Київ за 12 годин, зайняти оборону та ізолювати столицю від допомоги. Окрім цього, є документи повітряно-десантних військ РФ, які протягом двох-трьох діб повинні були повністю взяти під контроль усі основні будівлі, перехрестя в Києві.

Раніше Скібіцький зауважував, що президент Росії Володимир Путін тричі переносив широкомасштабне вторгнення до України. Водночас російська Федеральна служба безпеки підштовхнула військове керівництво РФ до цього рішення.