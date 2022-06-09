Російські окупанти переселяються разом з родинами до тимчасово окупованого Херсона та інших населених пунктів області. Вони намагаються переконати місцевих, що тепер будуть жити в регіоні завжди.

Про це повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.

Родини окупантів не приховують, що їм подобається рівень життя в Херсонській області, котрий створила українська влада. Близькі російських військових радіють, що в умовах понад стоденної окупації рівень життя в рази вищий, ніж в їхніх рідних регіонах РФ.

Вони кажуть місцевим жителям, що будуть тепер завжди жити на тимчасово захопленій території. У регіоні ситуація залишається складною.

Окупанти споруджують додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження та мінують територію. При цьому вони використовують застарілі радянські міни, котрі виготовили в 50-х роках минулого століття. При спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів.

З метою покращення тактичного положення ворог готується форсувати водні перешкоди. Водночас з тим, як триває контрнаступ ЗСУ — російські військові намагаються зупинити наші підрозділи в просуванні на схід.