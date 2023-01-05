Про це повідомляє CNN.
За даними видання, Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню за розпорядженням Володимира Путіна під час православних різдвяних богослужінь 6 і 7 січня.
“Я не хочу відповідати на будь-що, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається перевести подих” – сказав Джо Байден.
Зазначимо, що за даними російських ЗМІ, сьогодні президент Росії Володимир Путін доручив очільнику Міністерства оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня “режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні”.
Крім того, сьогодні, 5 січня, глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир’я в Україні, аби дати змогу віруючим відвідати святкові служби у храмах.
За словами очільника РПЦ, напередодні Різдва потрібно встановити перемир’я “у зоні бойових дій в Україні”. Він закликав “всі сторони, які є учасниками міжусобного конфлікту”, припинити обстріли та оголосити різдвяне перемир’я.
Більш того, на думку патріарха Кирила, воно повинне тривати з 12:00 6 січня по 24:00 7 січня, аби віруючі мали змогу відвідати святкові служби у храмах на Святвечір та Різдво.
- 5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови закликав російського лідера Володимира Путіна оголосити “одностороннє” припинення вогню в Україні.
- 5 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку недооцінки Росії в її “агресивній війні” проти України.
- Бюджет Російської Федерації на 2023 рік передбачає ще більші витрати на оборону, ніж 2022 року. Третина усіх витрат Росії піде на оборону.