Про це повідомляє CNN.

Столтенберг нагадав, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні. Проте, за його словами, росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і терпіти великі людські втрати.

Генсек НАТО наголосив, що Кремль вже мобілізував 200 000 додаткових військових. Крім того, вони можуть отримати багато нового матеріалу, і найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися.

Недооцінювати Росію небезпечно”, – резюмував Столтенберг.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні країни мають бути готовими надати довгострокову підтримку Україні, оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності до справжніх перемовин.

Зауважимо, повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні можливості, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, які зрівняли з землею Грозний у Чечні.