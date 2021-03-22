Правоохоронці завели кримінальне провадження про незаконний в'їзд на окупований півострів 23 російських артистів, які виступали на відкритті Керченського мосту.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя у Telegram.

“За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за зверненням голови громадської організації “Євромайдан-Крим” Сергія Мокренюка.

Дії артистів кваліфікують як порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України за попередньою змовою. Артистам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Прокуратура не повідомляє фігурантів кримінальної справи.

Проте, як відомо,у концерті у травні 2018 року брали участь:

Олег Газманов

Валерія

Дмитро Харатьян

Олександр Маршал

Діма Білан

Зара

Лариса Долина

Григорій Лепс

Денис Майданов

Олександр Буйнов

Пелагея

Стас П’єха

Юлія Волкова та інші.