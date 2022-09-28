Віцепрезидентка США Гарріс засуджує «тривожні» дії Китаю

28 вересня віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила "тривожні" дії Китаю в Тихому океані, пообіцявши поглибити "неофіційні зв’язки" з Тайванем - через кілька днів після того, як адміністрація США пообіцяла, що її сили захищатимуть острів.

Про це інформує Reuters.

Гарріс зробила свої зауваження на палубі есмінця USS Howard під час візиту до найбільшої закордонної бази ВМС США у світі в Йокосуці, поблизу японської столиці.

Вона наголосила, що Китай підриває ключові елементи міжнародного порядку, заснованого на правилах.

“Китай застосував свою військову та економічну міць, щоб примусити та залякати своїх сусідів. І ми були свідками тривожної поведінки у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, а останнім часом — провокацій через Тайванську протоку”, – йшлося у її виступі.

Раніше президент США Джо Байден в інтерв’ю, яке вийшло 18 вересня, пообіцяв захищати острів Тайвань, на який претендує Китай, від “безпрецедентного нападу”.

США підтримують політику “єдиного Китаю”, яка формально визнає лише Пекін, але зобов’язує уряд США забезпечити демократично керований Тайвань засобами для самооборони.

Китай називає Тайвань однією з його провінцій і давно обіцяє взяти Тайвань під свій контроль, не виключаючи застосування сили для цього.

Уряд Тайваню рішуче заперечує проти претензій Китаю на суверенітет і каже, що лише 23 мільйони жителів острова можуть вирішити його майбутнє.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні, викликавши обурення Китаю, який тоді провів свої найбільші в історії військові навчання навколо острова.

Гарріс зазначила, що американські війська діятимуть у регіоні “безстрашно”, навіть якщо Сполучені Штати очікують “продовження агресивних” дій Китаю.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на регулярному брифінгу для ЗМІ, що Сполученим Штатам необхідно повернутися до політики “єдиного Китаю” і “однозначно дати зрозуміти, що вони виступають проти всіх тайваньських сепаратистських дій”.

Поїздка Гарріс до Японії, найближчого регіонального союзника Вашингтона, мала заспокоїти союзників і стримати будь-яку ескалацію. Очікується, що вона працюватиме над єдиним підходом у регіоні, де лідери насторожено спостерігали за зростанням напруги між Сполученими Штатами та Китаєм.