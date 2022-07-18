Монголія очікує, що Росія розпочне будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2" через її територію до Китаю протягом найближчих двох років, оскільки Москва вперше збирається з’єднати свої газові родовища, що зараз забезпечують енергоносіями Європу, до Азії.

Про це інформує видання Finantial Times.

Прем’єр-міністр Монголії Оюн-Ердене Лувсаннамсрай сказав Financial Times, що хоча війна в Україні затьмарила реалізацію планів з будівництва трубопроводу, він сподівається, що воно продовжиться.

Проєкт “Сила Сибіру 2” став критично важливим для Росії, оскільки вона зіткнулася з перспективою втратити Європу як ринок для свого газу після вторгнення в Україну та звинувачень у використанні енергоносіїв для створення цінової кризи.

“Техніко-економічне обґрунтування цього проєкту завершено, і ми вважаємо, що будівництво розпочнеться у 2024 році”, — сказав Лувсаннамсрай.

“Сила Сибіру 2” з’єднає сибірські родовища, які зараз націлені на постачання газу в Європу, з Китаєм. Сама Європа планує поставити крапку на своїй залежності від російського “Газпрому”, а в Китаї, навпаки, де попит на газ зростає.

Монголія, чия величезна територія налічує понад 3,3 мільйона жителів, не має виходу до моря між Китаєм і Росією. Лувсаннамсрай сказав, що перебування в оточенні двох “наддержав” у період геополітичного стресу створило ускладнення, але Монголія звикла тісно співпрацювати з обома.

Улан-Батор у 2019 році підписав меморандум з Москвою щодо розробки газопроводу “Сила Сибіру 2”, який транспортуватиме до 50 мільярдів кубометрів газу на рік через його територію.