Про це інформує видання Finantial Times.

Прем’єр-міністр Монголії Оюн-Ердене Лувсаннамсрай сказав Financial Times, що хоча війна в Україні затьмарила реалізацію планів з будівництва трубопроводу, він сподівається, що воно продовжиться.

Проєкт “Сила Сибіру 2” став критично важливим для Росії, оскільки вона зіткнулася з перспективою втратити Європу як ринок для свого газу після вторгнення в Україну та звинувачень у використанні енергоносіїв для створення цінової кризи.

“Техніко-економічне обґрунтування цього проєкту завершено, і ми вважаємо, що будівництво розпочнеться у 2024 році”, — сказав Лувсаннамсрай.

“Сила Сибіру 2” з’єднає сибірські родовища, які зараз націлені на постачання газу в Європу, з Китаєм. Сама Європа планує поставити крапку на своїй залежності від російського “Газпрому”, а в Китаї, навпаки, де попит на газ зростає.

Монголія, чия величезна територія налічує понад 3,3 мільйона жителів, не має виходу до моря між Китаєм і Росією. Лувсаннамсрай сказав, що перебування в оточенні двох “наддержав” у період геополітичного стресу створило ускладнення, але Монголія звикла тісно співпрацювати з обома.

Улан-Батор у 2019 році підписав меморандум з Москвою щодо розробки газопроводу “Сила Сибіру 2”, який транспортуватиме до 50 мільярдів кубометрів газу на рік через його територію.