Про це інформує видання Finantial Times.
Прем’єр-міністр Монголії Оюн-Ердене Лувсаннамсрай сказав Financial Times, що хоча війна в Україні затьмарила реалізацію планів з будівництва трубопроводу, він сподівається, що воно продовжиться.
Проєкт “Сила Сибіру 2” став критично важливим для Росії, оскільки вона зіткнулася з перспективою втратити Європу як ринок для свого газу після вторгнення в Україну та звинувачень у використанні енергоносіїв для створення цінової кризи.
“Техніко-економічне обґрунтування цього проєкту завершено, і ми вважаємо, що будівництво розпочнеться у 2024 році”, — сказав Лувсаннамсрай.
“Сила Сибіру 2” з’єднає сибірські родовища, які зараз націлені на постачання газу в Європу, з Китаєм. Сама Європа планує поставити крапку на своїй залежності від російського “Газпрому”, а в Китаї, навпаки, де попит на газ зростає.
Монголія, чия величезна територія налічує понад 3,3 мільйона жителів, не має виходу до моря між Китаєм і Росією. Лувсаннамсрай сказав, що перебування в оточенні двох “наддержав” у період геополітичного стресу створило ускладнення, але Монголія звикла тісно співпрацювати з обома.
Улан-Батор у 2019 році підписав меморандум з Москвою щодо розробки газопроводу “Сила Сибіру 2”, який транспортуватиме до 50 мільярдів кубометрів газу на рік через його територію.
- Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що світ знаходиться “на порозі нової ери”, оскільки після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом, “начебто нічого не сталося”.
- Водночас ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель не вважає невиправданим своє рішення дозволити будівництво “Північного потоку-2”.
- Водночас вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі охарактеризував правопопулістську партію “Альтернатива для Німеччини” (АдН) як “партію Росії”.