Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, як мешканці багатоповерхівки навмисно повибивали старі вікна і представили це, як наслідки ракетного удару, щоб їх замінили на нові.

Джерело: Борис Філатов в Telegram.

За його словами, після ракетних атак багато хто з містян залишається без вікон, скло на яких вибиває вибуховою хвилею. Як пояснив Філатов, зазвичай це старі дерев’яні вікна і після таких випадків міськрада допомагає встановити нові металопластикові.

Саме з цих причин деякі містяни хочуть “схитрити” та замінити свої старі вікна на нові, скориставшись ситуацією. Після одного із “прильотів” у постраждалій від вибухової хвилі багатоповерхівці замінили вікна. Мешканці сусіднього будинку, де начебто цього не зробили, поскаржилися на це міському голові.

Своєю чергою, Філатов почав розбиратися у справі, проте як виявилося, жителі багатоповерхівки власноруч повибивали скло молотком на всіх вікнах у під’їзді.