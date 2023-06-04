Джерело: Борис Філатов в Telegram.
За його словами, після ракетних атак багато хто з містян залишається без вікон, скло на яких вибиває вибуховою хвилею. Як пояснив Філатов, зазвичай це старі дерев’яні вікна і після таких випадків міськрада допомагає встановити нові металопластикові.
Саме з цих причин деякі містяни хочуть “схитрити” та замінити свої старі вікна на нові, скориставшись ситуацією. Після одного із “прильотів” у постраждалій від вибухової хвилі багатоповерхівці замінили вікна. Мешканці сусіднього будинку, де начебто цього не зробили, поскаржилися на це міському голові.
Своєю чергою, Філатов почав розбиратися у справі, проте як виявилося, жителі багатоповерхівки власноруч повибивали скло молотком на всіх вікнах у під’їзді.
- У ніч на 28 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл мирного населення. У Дніпрі внаслідок влучання у житловий будинок є загиблі.
- Станом на 20 січня зниклими безвісти після ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі залишаються 6 осіб.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарню з Бахмута.