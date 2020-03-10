Про це повідомляє італійське видання ASNA.
Як повідомлялося раніше, 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
9 березня влада вирішили розширити карантинну зону. Тепер в ізоляції буде знаходиться вся країна.
“Цифри говорять нам, що у нас спостерігається значне зростання числа людей у відділеннях інтенсивної терапії та, на жаль, в померлих. Наші звички мають бути змінені зараз: ми всі повинні відмовитися від чогось на благо Італії. Ми повинні зробити це негайно, і ми доб’ємося успіху, тільки якщо ми всі будемо працювати разом та адаптуватися до цих більш суворих стандартів. Я збираюся підписати міру, яку можна узагальнити словами “залишаємося вдома”. Італія буде як територія, що охороняється. Я поінформував президента республіки”, — сказав прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Таким чином з 10 березня та по 3 квітня буде припинена освітня діяльність, скасовані спортивні заходи, закриті гірськолижні курорти. Крім цього, в пенітенціарних установах почнуть роздавати медичні маски та проводити температурний скринінг.
За словами італійської влади, наразі в країні 7985 пацієнтів з коронавірусом, що на 1,5 тисячі більше, ніж було 8 березня. Ще 724 людини успішно пройшли лікування, 463 — загинули. У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 733 пацієнти.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.