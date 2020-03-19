Про це повідомив заступник голови відомства Петро Пантелєєв.
Він закликав роботодавців максимально забезпечити своїх співробітників можливістю працювати дистанційно.
“Вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя і здоров’я людей. І це повинні розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватися карантину, перевести працівників в режим дистанційної роботи”, – зазначив він.
Також він сказав, що працівники, робота яких сьогодні особливо важлива, повинні працювати в штатному режимі.
Таких співробітників, серед яких медики і правоохоронці, влада обіцяє розвозити на роботу і додому після робочого дня.
Напередодні у мережі Viber з’явився спеціальний чат, скориставшись яким, медики, що проживають у передмісті Києва, зможуть дістатися на роботу до столиці.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.