У КМДА заявили, що організують розвезення до і з місць роботи співробітників правоохоронних органів та медичних установ.

Про це повідомив заступник голови відомства Петро Пантелєєв.

Він закликав роботодавців максимально забезпечити своїх співробітників можливістю працювати дистанційно.

“Вимога залишитися вдома – це не примха влади, а спосіб зберегти життя і здоров’я людей. І це повинні розуміти і роботодавці, і власники бізнесу. Ми зараз зобов’язані дотримуватися карантину, перевести працівників в режим дистанційної роботи”, – зазначив він.

Також він сказав, що працівники, робота яких сьогодні особливо важлива, повинні працювати в штатному режимі.

Таких співробітників, серед яких медики і правоохоронці, влада обіцяє розвозити на роботу і додому після робочого дня.

Напередодні у мережі Viber з’явився спеціальний чат, скориставшись яким, медики, що проживають у передмісті Києва, зможуть дістатися на роботу до столиці.