Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей.
Протягом ночі та весь ранок рятувальники разом з місцевими розбирали завали, аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають досі, на місці досі гасять пожежі.
Станом на 11:30 відомо про 21 загиблого (серед них – 1 дитина), 71 особу травмовано (серед них 13 дітей). Врятували 39 осіб (з них 6 дітей).
За інформацією Головного управління Національної поліції, 40 мешканців розшукуються.
Вивезено приблизно 3780 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.
Кирило Тимошенко опублікував фото пораненої жінки, яку рятувальники дістали з-під завалів:
- Міська влада Дніпра оголосила в обласному центрі триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Мешканці Дніпра допомагають рятувальниками розбирати завали багатоповерхівки, куди раніше влучила російська ракета. Під зруйнованою будівлею можуть бути люди.
- Очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що надасть винагороду тому, що знайде особисті дані пілота ВПС РФ, який завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Розмір виплатити — 25 тисяч доларів.