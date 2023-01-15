Рятувальники продовжують розбирати завали у будинку в Дніпрі, під'їзд якого був вщент зруйнований російською ракетою вчора, 14 січня. Зараз відомо про 21 загиблу особу, ще 40 шукають.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей.

Протягом ночі та весь ранок рятувальники разом з місцевими розбирали завали, аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають досі, на місці досі гасять пожежі.

Станом на 11:30 відомо про 21 загиблого (серед них – 1 дитина), 71 особу травмовано (серед них 13 дітей). Врятували 39 осіб (з них 6 дітей).

За інформацією Головного управління Національної поліції, 40 мешканців розшукуються.

Вивезено приблизно 3780 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Кирило Тимошенко опублікував фото пораненої жінки, яку рятувальники дістали з-під завалів: