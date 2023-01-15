Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей.

Протягом ночі та весь ранок рятувальники разом з місцевими розбирали завали, аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають досі, на місці досі гасять пожежі.

Станом на 11:30 відомо про 21 загиблого (серед них – 1 дитина), 71 особу травмовано (серед них 13 дітей). Врятували 39 осіб (з них 6 дітей). 

За інформацією Головного управління Національної поліції, 40 мешканців розшукуються.

Вивезено приблизно 3780 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Кирило Тимошенко опублікував фото пораненої жінки, яку рятувальники дістали з-під завалів:

Фото: Yan Dobronosov

Фото: Yan Dobronosov