Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у коментарі “Укрінформ”.

“Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС. На місце виїхали представники Держагенства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували, що загинуло приблизно 855 кг біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тис. рибин. Таке фахівці бачили вперше”, – наголосив він.

Також Лисак додав, що берегову лінію від риби вже очистили. Збитки, завдані окупантами рибному господарству області, – більш ніж 7,6 млн грн.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Катастрофічність наслідків техногенної катастрофи такого масштабу складно перебільшити.

У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни. Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації на тлі зростання небезпеки.

Як повідомляється, десятки тисяч рибин залишилися на обмілілих водоймах. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївської, Запорізької та Херсонської області.

У відомстві нагадали, що мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною: таку рибу не можна вживати, а також сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини.

Крім того, внаслідок підриву росіянами дамби у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.