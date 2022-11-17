Сьогодні, 17 листопада, внаслідок удару по об‘єкту інфраструктури в Одеській області, постраждало троє осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської РДА у Telegram.

“Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака на території України та Одеського району в цілому — стався вибух о 6:44 на території об’єкта інфраструктури, попередньо внаслідок влучання КР”, — йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС та поліція: “Не нехтуйте сигналами тривоги, бережіть себе та близьких!”, — додали в РДА.

Нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко наголосив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України: “Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!”, — додав він.