Про це повідомляє пресслужба Одеської РДА у Telegram.
“Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака на території України та Одеського району в цілому — стався вибух о 6:44 на території об’єкта інфраструктури, попередньо внаслідок влучання КР”, — йдеться в повідомленні.
Зараз на місці працюють підрозділи ДСНС та поліція: “Не нехтуйте сигналами тривоги, бережіть себе та близьких!”, — додали в РДА.
Нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.
Голова Одеської ОВА Максим Марченко наголосив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України: “Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!”, — додав він.
- Зафіксовано влучання російських ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Дніпрі.
- Раніше у низці районів Дніпра, за інформацією ЗМІ, зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
- У ніч на 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Запорізькій області. Цього разі постраждав Вільнянськ. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок.