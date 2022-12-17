Внаслідок ракетних атак дефіцит електроенергії в системі все ще є значним – «Укренерго»

Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного обстрілу РФ, проте дефіцит електроенергії в системі все ще значний.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

В компанії розповіли, що зараз в Україні триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком тимчасово окупованої Запорізької АЕС, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. Зокрема, на енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

“Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання”, – наголосили в “Укренерго”.

А також додали, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обмороження обладнання. Саме тому ремонтні бригади працюють цілодобово.

Крім того, у компанії зауважили, що режим надзвичайної ситуації, який було введено для операцій на ринку електроенергії було завершено вчора о 19:15. Зараз ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

Нагадаємо, що вчора, 16 грудня російські загарбники здійснили ракетну атаку по всій територї України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час вчорашньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.