Вночі 10 жовтня РФ скоїла черговий напад на об'єкти інфраструктури Запоріжжя – одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Вночі ворог знову випустив близько десятка ракет на Запоріжжя. Одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнувавши його.

За словами Старуха, є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.

Виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв повідомив, що у приміщенні зруйновано цілий під’їзд, на місці виникла пожежа.

“росія знову вбиває мирних сплячих запоріжців. росія — країна-терорист”, – наголосив він.

Фото з місця чергового злочину країни-агресора опублікувало Запоріжжя.Інфо: