Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Вночі ворог знову випустив близько десятка ракет на Запоріжжя. Одна з ракет поцілила у багатоквартирний будинок в центрі міста, зруйнувавши його.
За словами Старуха, є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога.
Виконувач обов’язків міського голови Анатолій Куртєв повідомив, що у приміщенні зруйновано цілий під’їзд, на місці виникла пожежа.
“росія знову вбиває мирних сплячих запоріжців. росія — країна-терорист”, – наголосив він.
Фото з місця чергового злочину країни-агресора опублікувало Запоріжжя.Інфо:
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