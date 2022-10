Про це повідомив старший радник Конгресу Пола Массаро у Twitter.

Так, у верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема від Республіканської партії та конгресмена Теда Ліу від Демократичної партії, якими пропонується визнати РФ спонсоркою тероризму на офіційному рівні.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена від Демократичної партії про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W

