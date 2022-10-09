9 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкти щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Окремо розглянуть законопроєкт про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

Про це повідомив старший радник Конгресу Пола Массаро у Twitter.

Так, у верхню палату парламенту США внесли законопроєкти сенатора Ліндсі Грема від Республіканської партії та конгресмена Теда Ліу від Демократичної партії, якими пропонується визнати РФ спонсоркою тероризму на офіційному рівні.

Також до Конгресу внесли законопроєкт конгресмена Стіва Коена від Демократичної партії про визнання дій РФ в Україні геноцидом.

In US Congress: H.Res.1205 @RepCohen would recognize Russian actions in Ukraine as a genocide. S.4848 @LindseyGrahamSC & H.R.8568 @RepTedLieu would designate Russia a terrorist state pic.twitter.com/lrFiTngM5W — Paul Massaro (@apmassaro3) October 9, 2022

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що РФ не варто називати державою-спонсором тероризму.

Проте Україна вже декілька місяців наполягає, аби США визнали Росію, яка розпочала повномасштабне вторгнення, державою-спонсором тероризму.

Деякі американські посадовці підтримують Київ у цьому питанні. Зокрема спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.

Також пані посол США в Україні Бріджіт Брінк заявила, що Вашингтон серйозно розглядає питання можливості оголосити РФ державою-спонсором тероризму, проте це вимагає ретельного аналізу відповідно до американських законів.

Зауважимо також, що визнавати країну державою-спонсором тероризму має Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Та за даними ЗМІ, поки Конгрес США та Україна закликають Білий дім визнати Росію державою-спонсором тероризму, державний секретар США Ентоні Блінкен, який, власне, і має право визнавати держав-спонсорів тероризму, остерігається робити такий крок щодо РФ.

Визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.