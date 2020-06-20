У Львові посеред дня згвалтували 12-річного хлопчика. Наразі підозрюваний у злочині затриманий, батьки постраждалої дитини готові прийняти допомогу.

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У день події

Вдень у четвер, 18 червня, в прес-службі поліції Львівської області поінформували, що о 12:40 до правоохоронців звернулася місцева жителька. Вона заявила, що її 12-річний син зник під час прогулянки.

“На місце події негайно виїхали співробітники усіх служб територіального підрозділу поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що хлопчика на вулиці Роксоляни покликав невідомий чоловік, аби той допоміг йому відтягнути мопед та пообіцяв купити дитині газований напій”, — зазначали в главку.

Правоохоронці розпочали пошуки зниклого, проте хлопчик повернувся додому самостійно та повідомив, що був зґвалтований у розташованому поблизу місця зникнення парку.

Того ж дня було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 152 ККУ (згвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку). На пошуки зловмисника були орієнтовані оперативники, патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції і співробітники інших служб поліції регіону.

Увечері в день події львів’янка Софія Яцків розповіла в Facebook, що потерпілий — її син Стратон. Жінка зазначила, що не хоче приховувати свою біду та говорить про неї публічно в зв’язку з тим, що за кілька днів до події зловмисник таким же чином намагався заманити інших дітей, проте поліція не відреагувала на інцидент належним чином.

“Два дні тому той же тип пробував заманити на торфи дівчат, батьки вчасно втрутилися, подзвонили в поліцію. Інформацію не поширили, нікого не попередили про педофіла на районі. Десятки дітей безтурботно гуляли на районі, в той час як збоченець вишукував собі жертву”, — написала вона.

Затримання і впізнання підозрюваного

Увечері в четвер у поліції оголосили, що підозрюваного в згвалтуванні затримано.

“За декілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний мешканець Львова. […] Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину, призначено експертизи”, — поінформували в поліції.

Мати хлопчика повідомила, близько 17:30 п’ятницю відбулося впізнання злочинця. Хлопчик упізнав нападника.

“Після практично безсонної ночі, чоловік з сином з 10:00 до 17:00 чекали під райвідділом на проведення упізнання. Спочатку довго везли підозрюваного, потім ніяк не могли знайти достатньо схожих на підозрюваного статистів. Деяким довелося навіть зголити вуса, щоб стати більш схожими і забезпечити чистоту експерименту. Було забраковано більше 10 статистів. Останнього статиста “зловили” на Привокзальній десь в 17:00, теж зголили вуса, і всі четверо “по той бік вікна” стали дуже схожими. В 17:30 зайшли в кімнату упізнання, виконали необхідні формальності і почали здійснювати упізнання. Наш син відразу вказав на свого кривдника, якого затримали день перед тим. Отже, це точно він, і невинного не засудять. Висловлюємо подяку чоловікам-статистам, які провели пів дня в очікуванні”, — зазначила Софія Яцків.

Сім’я потерпілого хлопчика готова прийняти допомогу

Мати постраждалого хлопчика повідомила, що батьки 18-річного підозрюваного найняли 5 захисників. У сім’ї Яцків наразі також є адвокат, він був присутній на упізнанні злочинця, що, за словами матері хлопчика, дозволило дитині відчувати себе набагато впевненіше.

Сім’я готова прийняти допомогу — кошти на оплату послуг адвоката з можливістю повернути їх в разі отримання компенсації.

“Послуги адвоката платні. Якщо хтось має можливість допомогти у зборі суми для оплати, ось реквізити карточки: 5168 7422 3374 0715 (Яцків Софія Володимирівна). Якщо внаслідок судового рішення нам повернуть ці гроші, то ми з радістю повернемо їх назад або спрямуємо на благодійність за вашим бажанням”, — написала Софія.

Запобіжний захід для підозрюваного

Засідання суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу має відбутися в суботу, 20 червня.

“Сподіваємося, що він не вийде під заставу”, — наголосила мати постраждалого.

Нагадаємо, 13 червня 2019 року в селі Іванівка (Одеська область) зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук’яненко. 19 червня з’явилася інформація, що тіло дитини виявили в ході обшуку в одному з домоволодінь у вигрібній ямі. Підозрюваного затримали.

Як основну причину вбивства Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному грунті. За словами поліції, підозрюваний заздалегідь планував свій злочин.

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявляв, що дії 22-річного підозрюваного у вбивстві і спробі зґвалтування 11-річної Дарини Лук’яненко в Іванівці Одеської області кваліфікували за чотирма статтями.