Під час вчорашньої атаки російсько-окупаційних військ на Донбасі було зафіксовано понад 2300 вибухів.

Про це йдеться в звіті місії ОБСЄ.

“Вранці 18 лютого, в період з приблизно 5:30 до 11:30, під час патрулювання в районі населеного пункту Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська), спостереження на передових патрульних базах в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) та н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська), а також моніторингу за допомогою камер відеоспостереження СММ констатувала суттєве збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, поміж іншим, більш ніж 2300 вибухів”, – наголошується в повідомленні.

Наразі місія ОБСЄ аналізує дані безпілотного літального апарату, який був відправлений туди напередодні о 12:00.

“СММ стежить за ситуацією з безпекою в цьому районі”, – сказано в повідомленні.

Напередодні в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил повідомили, що збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний, використавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм (6 снарядів) калібру 122 мм (18 снарядів). Крім того, загарбники випустили по позиціях наших захисників мінімум 164 міни з мінометів калібру 120 мм і 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях із озброєння танка. У районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.