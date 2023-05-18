18 травня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що ракети великої дальності Storm Shadow, які спорядила Україні Велика Британія, використовувалися з моменту оголошення про постачання.

Джерело: CNN.

Виступаючи на пресконференції в Лондоні разом зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, Воллес зауважив, що не надаватиме більше оперативних деталей.

Все, що я можу сказати, це те, що я розумію, що ракети використовувалися з моменту, коли ми оголосили про постачання їх Україну, але я не маю наміру вдаватися в додаткові подробиці”, – пояснив він.

Storm Shadow — крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрільби понад 250 кілометрів, це трохи менше за здатність армійських тактичних ракетних систем “земля-земля” (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Ракети можуть вразити територію, яку тимчасово контролює Росія на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

Минулого тижня Воллес назвав пожертвування “найкращим шансом України захистити себе від безперервної жорстокості Росії”.

15 квітня стало відомо, що Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.

Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.

Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій.

Це те, що Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер влада України сподіватиметься повторити процес за допомогою боєприпасів із Заходу.