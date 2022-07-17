«Вони лише кажуть: памперси поміняйте» – військові РФ незадоволені своїм командуванням

Про це стало відомо з перехоплення ГУР МО України.
Окупант обговорює з батьком становище на його ділянці фронту. Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.
“Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А “туди”, по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили”, – пояснює російський військовий.
Водночас за його словами, склади з їхньою зброєю усі знищені, натомість українці посили обстріли та знищення боєприпасів в російському тилу.
Росіянин також наголосив, що все їхнє командування стоїть 90 кілометрів від них. Тому коли у них щось станеться і буде потрібна допомога, вони просто не встигнуть приїхати.
“Нас просто зітруть з лиця землі”, – переконаний окупант.
- Нагадаємо, військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” вже шостий за рахунком російський літак. 19-річного строковика прозвали “Запорізьким месником”.
- Протягом доби Збройні сили України ліквідували 160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни було знищено близько 38 300 росіян.
- РФ готується до наступного етапу свого наступу в Україні, заявив український військовий посадовець після того, як Москва заявила, що її сили посилять військові операції на “всіх оперативних напрямках”.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що РФ зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.