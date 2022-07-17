«Вони лише кажуть: памперси поміняйте» – військові РФ незадоволені своїм командуванням

Російські військові скаржаться, що командування РФ не зважає на втрати та залишає свої підрозділи без підкріплення.

Про це стало відомо з перехоплення ГУР МО України.

Окупант обговорює з батьком становище на його ділянці фронту. Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.

“Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А “туди”, по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили”, – пояснює російський військовий.

Водночас за його словами, склади з їхньою зброєю усі знищені, натомість українці посили обстріли та знищення боєприпасів в російському тилу.

Росіянин також наголосив, що все їхнє командування стоїть 90 кілометрів від них. Тому коли у них щось станеться і буде потрібна допомога, вони просто не встигнуть приїхати.