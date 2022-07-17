російсько-українська війна
20:44 «Вони лише кажуть: памперси поміняйте» – військові РФ незадоволені своїм командуванням
20:09 Путін не полишив наміру захопити Харківську область – ISW
19:35 РФ втратила 30% своєї наземної бойової ефективності – командувач британської армії
18:32 Зростання цін на газ у Німеччині, можливо, припиниться
18:17 У російський полон потрапив ще один британець
18:06 «Голоси мирних» — задокументовані злочини війни. Частина 15
17:53 Радбез ООН визнав дії РФ такими, що спрямовані проти української ідентичності
17:53 В окупованій Луганській області ФСБ проводить другу хвилю мобілізації — ОВА
17:42 Військовий Нацгвардії збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
17:14 У Київській області відраховано студентку, яка пропонувала ЗСУ скласти зброю
16:42 Чи знесуть Будинок офіцерів у Вінниці після ракетного удару: відповідь ОВА
16:04 У Росії розширюють кількість курсів військової підготовки для дітей — розвідка
15:18 До України прибув глава армії Естонії та провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Залужним
14:44 Депутатка Бундестагу звернулася до Шольца з вимогою докладно розповісти про допомогу Україні
14:11 Керівник патрульної поліції показав, що відбувалося у ТЦ Кременчука після ракетного удару: відео
13:34 РФ погрожує судом швейцарській газеті через карикатуру Путіна на унітазі
13:31 У Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула від російських обстрілів
12:35 Тут немає жодної копійки бюджетних грошей і жодного піару – Порошенко повідомив, що бронемашини для ЗСУ уже на кордоні
12:02 Окупанти вночі завдали масованих ракетних ударів по Миколаєву
11:39 Росія планує відмовлятися від SWIFT – обговорюють альтернативи з Китаєм
11:25 До ЄС намагається вступити ще одна країна
11:12 Затримання ексголови СБУ в Криму через співпрацю з росінами: деталі від ДБР
10:28 Росія готується до наступного етапу наступу
09:30 ЗСУ ліквідували 38 300 росіян – бойові втрати РФ
09:02 Росія зміцнює свої оборонні позиції на окупованих територіях півдня України – британська розвідка
08:45 В Іспанії протягом тижня 360 осіб загинули через спеку, у Європі вирують лісові пожежі
08:20 Хвиля спеки в Європі загрожує посівам у той час, коли зерно з України залишається заблокованим
08:00 Росія оголосила про завершення оперативної паузи – Інститут вивчення війни
07:45 Противник продовжує інженерне обладнання позицій – ситуація на фронті від Генштабу
07:28 Подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 17 липня
07:10 17 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:59 Сумщина: Протягом доби росіяни обстрілювали прикордоння з артилерії, РСЗВ та мінометів

«Вони лише кажуть: памперси поміняйте» – військові РФ незадоволені своїм командуванням

Російські військові скаржаться, що командування РФ не зважає на втрати та залишає свої підрозділи без підкріплення.

Неділя, 17 липня 2022, 20:44
Підтримати

Про це стало відомо з перехоплення ГУР МО України.

Окупант обговорює з батьком становище на його ділянці фронту. Каже, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.

“Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А “туди”, по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили”, – пояснює російський військовий.

Водночас за його словами, склади з їхньою зброєю усі знищені, натомість українці посили обстріли та знищення боєприпасів в російському тилу.

Росіянин також наголосив, що все їхнє командування стоїть 90 кілометрів від них. Тому коли у них щось станеться і буде потрібна допомога, вони просто не встигнуть приїхати.

“Нас просто зітруть з лиця землі”, – переконаний окупант.

Теги: перехоплення, російсько-українська війна, українська зброя, ГУР

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook