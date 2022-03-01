Українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.

Про це повідомляє Служба безпека України.

Фахівці попереджають, що інформацію можуть тиражувати через усі можливі канали та соціальні мережі.

“Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі”, — наголосили у повідомленні.

Служба безпеки запевняє громадян, що капітуляція та здача інтересів України – неможливі. Якщо пропаде зв’язок — то будьте впевнені у цьому. У повідомленні наголосили, що всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги.

Зокрема, можуть поширювати нібито документи про капітуляцію, кадри, як нібито ЗСУ здає зброю та інше. Проте все це є елементом інформаційної кампанії Росії.