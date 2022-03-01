Про це повідомляє Служба безпека України.
Фахівці попереджають, що інформацію можуть тиражувати через усі можливі канали та соціальні мережі.
“Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі”, — наголосили у повідомленні.
Служба безпеки запевняє громадян, що капітуляція та здача інтересів України – неможливі. Якщо пропаде зв’язок — то будьте впевнені у цьому. У повідомленні наголосили, що всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги.
Зокрема, можуть поширювати нібито документи про капітуляцію, кадри, як нібито ЗСУ здає зброю та інше. Проте все це є елементом інформаційної кампанії Росії.
- Нагадаємо, окупанти завдали удар по київській телевежі. Очевидці опублікували перші фото і відео з місця події.
- Міністерство оборони Російської Федерації офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.
- Російські загарбники здійснили ракетний удар по Маріуполю. Вони випустили снаряд тактичного ракетного комплексу “Точка У” в житловий будинок.
- Також в Україні запустили застосунок “Повітряна тривога”, щоб громадяни отримували оперативну інформацію про початок і закінчення тривог. Він доступний у Google Play Market та AppStore.