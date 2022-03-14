Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У відомстві наголошують, що сільськогосподарська техніка також масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання як тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.
У відомстві наголосили, що подібні дії ворога свідчать про цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави.
Окрім цього, ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.
Щобільше, ворог продовжує практику ураження цивільних об’єктів, грубо порушуючи фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
- Ворог продовжує обстрілювати українські міста. Цього разу під ударом опинився житловий будинок на Оболоні та завод “Антонов” у Києві.
- Росіяни збили свій БПЛА, а доповіли про «знищення» Bayraktar – Залужний.
- На Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил.