Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область), у низці районів Херсонської та Харківської областей. Ворог цілеспрямовано хоче підірвати продовольчу безпеку не лише в Україні, але й у світі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У відомстві наголошують, що сільськогосподарська техніка також масово реквізується загарбниками для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та для використання як тягачів для бронетехніки. До цих робіт примусово залучається місцеве населення в окупованих населених пунктах.

У відомстві наголосили, що подібні дії ворога свідчать про цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи в окремих регіонах нашої держави.

Окрім цього, ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава – один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю.

Щобільше, ворог продовжує практику ураження цивільних об’єктів, грубо порушуючи фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права.