Ворог посилює інформаційну атаку щодо теми втрат ЗСУ під час контрнаступу – Міноборони

Джерело: Ганна Маляр/Telegram
За словами заступниці міністра, попри фейки окупантів, під час наступу українська армія зазнає в рази менших втрат у порівнянні з росіянами.
Вона нагадала, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, оскільки цим може скористатись ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою.
Водночас наголосила, що загалом протягом всієї війни в України в рази менше втрат.
Говорячи про співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, то, як повідомила Маляр, за минулий тиждень цифри такі:
- по “Хортиці” – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів;
- по “Таврії” – загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас.
Зауважимо, за інформацією Міністерства оборони України, протягом минулої доби ЗСУ просунулись вперед на декількасот метрів на двох напрямках – Бахмутському та Запорізькому.
- 13 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українське військо просувається вперед, зміцнюючи позиції у своєму контрнаступі.
- В Україні триває 476-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час, станом на 14 червня українські захисники ліквідували вже понад 217 тисяч російських окупантів.
- Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.