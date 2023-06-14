Ворог посилює інформаційну атаку щодо теми втрат ЗСУ під час контрнаступу – Міноборони

14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що протягом тижня зафіксована інформаційна активність ворога щодо теми наших втрат під час наступу. Наголосила, що метою є деморалізація та створення паніки.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

За словами заступниці міністра, попри фейки окупантів, під час наступу українська армія зазнає в рази менших втрат у порівнянні з росіянами.

Вона нагадала, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює точні дані про свої втрати, оскільки цим може скористатись ворог для прогнозування подальших дій супротивника на полі бою.

Водночас наголосила, що загалом протягом всієї війни в України в рази менше втрат.

Говорячи про співвідношення загиблих по двох оперативно стратегічних угрупованнях військ, які зараз наступають, то, як повідомила Маляр, за минулий тиждень цифри такі:

по “Хортиці” – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів;

по “Таврії” – загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас.

Зауважимо, за інформацією Міністерства оборони України, протягом минулої доби ЗСУ просунулись вперед на декількасот метрів на двох напрямках – Бахмутському та Запорізькому.