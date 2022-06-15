Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду, обстріли здійснювали з мінометів та артилерії.

Живицький також зазначив, що на одній з ґрунтових доріг, на міні росіян (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один — поранений, знаходиться в лікарні.

Після 14 години також зафіксовано поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.