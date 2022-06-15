Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду, обстріли здійснювали з мінометів та артилерії.
Живицький також зазначив, що на одній з ґрунтових доріг, на міні росіян (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один — поранений, знаходиться в лікарні.
Після 14 години також зафіксовано поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.
“Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території росії випустили п’ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури”, – зазначив Живицький.
- Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів з артилерії по Миколаєву. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку: постраждало п’ятеро осіб.
- Російські загарбники обстріляли Сумську область. Окупанти двічі відривали вогонь по Шалигінській громаді регіону.
- Також у ніч на 15 червня російські окупанти з “Ураганів” обстріляли житловий сектор у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4-ро мирних мешканців.
- Водночас стало відомо, що мешканці Маріуполя чинять опір російським окупантам та вдаються до більш рішучих та дієвих методів.