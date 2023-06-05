Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Тоді як в Азовському морі утримують один ворожий корабель.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 19 суден, з них одне продовжило рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – одне судно, котре продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі повідомили, що загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.
- В Україні триває 467-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час, станом на 5 червня українські захисники ліквідували понад 210 тисяч окупантів, з яких – 410 за добу.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО не досягла успіху.
- Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.